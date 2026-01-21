Российская делегация провела переговоры с представителями США в Давосе

На полях Всемирного экономического форума в Давосе состоялась встреча специального представителя Президента России, главы РФПИ Кирилла Дмитриева с американской делегацией, сообщает ТАСС .

В переговорах приняли участие специальный посланник США Стив Уиткофф и советник американского президента Джаред Кушнер. Встреча продолжалась более двух часов.

Как сообщил Дмитриев по итогам переговоров, беседы прошли конструктивно.

«Встречи проходят конструктивно», — заявил он. Со своей стороны, Стив Уиткофф также охарактеризовал диалог как позитивный.

Ранее пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков отметил, что основной темой для обсуждения станут торгово-экономические и инвестиционные вопросы. Дальнейшие детали обсуждаемых тем стороны не раскрывают.

