Ипотека — не главная трата: о чем забывают покупатели квартир летом

Приобретение собственного жилья редко ограничивается лишь оплатой первоначального взноса и регулярными платежами по кредиту. Эксперты девелоперской группы ГК «Гранель» в беседе с РИАМО предупредили: уже в первые месяцы после подписания договора семья может столкнуться с внушительным объемом сопутствующих трат, которые часто не принимаются во внимание на этапе одобрения кредита, но оказывают сильнейшее давление на семейный бюджет.

Для минимизации финансовых рисков специалисты рекомендуют еще до заключения сделки составить четкую карту расходов. Ее целесообразно разделить на несколько ключевых направлений:

обязательные платежи: ипотека и страховки, аренда жилья до момента получения ключей;

обустройство: проведение ремонтных работ, закупка мебели и базовой бытовой техники;

резервный фонд: неприкосновенный запас средств, способный покрывать расходы семьи в течение 3–6 месяцев после сделки.

«Летняя покупка квартиры не должна выглядеть как один большой платеж. Ее лучше разложить на три этапа: что семья оплачивает в месяц сделки, что понадобится до фактического въезда и какие траты останутся на первый сезон жизни в новом районе. Тогда покупатель видит не только сумму кредита, но и запас на ремонт, переезд, мебель и повседневную адаптацию. Это помогает не отказываться от подходящего варианта и управлять своими расходами заранее», — отметила руководитель отдела ипотечного кредитования ГК «Гранель» Наталья Газетдинова.

Особенно актуален такой подход в условиях высоких ипотечных ставок. По данным обзора «Спроси.ДОМ.РФ» на 6 мая 2026 года, средневзвешенная ставка по рыночной ипотеке составляла 19,22% на первичном рынке и 18,84% на вторичном. При этом по семейной ипотеке ставка сохраняется на уровне 6%, первоначальный взнос начинается от 20%, а максимальная сумма кредита для Подмосковья и столицы достигает 12 млн рублей.

Плюсы и минусы покупки квартиры летом

Летом покупка квартиры часто совпадает с отпускным сезоном, расходами на дачу, детские лагеря, поездки к родственникам и подготовку к новому учебному году. В результате нагрузка на семейный бюджет может оказаться выше, чем в другие периоды года.

Однако летний сезон позволяет лучше оценить сам район будущего проживания. В это время проще понять, насколько комфортно находиться в квартире при открытых окнах, хватает ли зелени и тени во дворе, удобно ли пользоваться прогулочными зонами, спортивной и детской инфраструктурой, а также добираться до мест отдыха за городом.

Главная задача покупателя заключается не в том, чтобы максимально сократить расходы, а в том, чтобы заранее увидеть их полный объем и распределить во времени. Такой подход помогает избежать финансового стресса после сделки и более комфортно адаптироваться к жизни в новом жилье.

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