Жители Ямала стали чаще покупать матрасы и спальники

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Ямальцы увеличили покупки надувных матрасов, спальников и средств от насекомых

Перед летом ямальцы увеличили покупки надувных матрасов, спальников и средств от насекомых, сообщает «Север-Пресс» .

Аналитики одной из популярных площадок интернет-торговли сообщили о росте спроса на товары для походов в регионе.

«Мы также фиксируем значительный рост продаж надувных матрасов (+64%). И незаменимых в походах туристических спальников (+17%)», — сообщили «Север-Прессу» в пресс-службе Wildberries.

Товары для отдыха на воде — круги для плавания, очки и ласты — пока не показали высокой динамики продаж. Эксперты связали это с недостаточно прогревшимися водоемами.

За последние две недели жители Ямала также покупали репелленты почти на 76% чаще.

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