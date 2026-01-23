8-балльные пробки сковали движение в Москве
Москва встала в 8-балльных пробках
Российскую столицу в пятницу вечером сковали 8-балльные пробки. Многие участки в центре окрасились в красные и бордовые цвета, следует из данных сервиса «Яндекс Карты».
Интенсивное движение наблюдается на Садовом кольце. В бордовый цвет окрасились Тверской бульвар, участок Знаменки, а также ул. Крымский Вал.
Пробки есть на ТТК, МКАД и на Волоколамском шоссе по направлению в центр.
Ранее москвичей призвали пользоваться общественным транспортом в пятницу. В городе вводятся локальные ограничения движения.
Ранее огромная пробка парализовала движение на трассе М-11. Автомобили стояли без движения больше 40 минут. Одна из водителей рассказала, что забрала школьников с занятий, но никак не может добраться до дома.
