8-балльные пробки сковали движение в Москве

Российскую столицу в пятницу вечером сковали 8-балльные пробки. Многие участки в центре окрасились в красные и бордовые цвета, следует из данных сервиса «Яндекс Карты».

Интенсивное движение наблюдается на Садовом кольце. В бордовый цвет окрасились Тверской бульвар, участок Знаменки, а также ул. Крымский Вал.

Пробки есть на ТТК, МКАД и на Волоколамском шоссе по направлению в центр.

Ранее москвичей призвали пользоваться общественным транспортом в пятницу. В городе вводятся локальные ограничения движения.

Ранее огромная пробка парализовала движение на трассе М-11. Автомобили стояли без движения больше 40 минут. Одна из водителей рассказала, что забрала школьников с занятий, но никак не может добраться до дома.

