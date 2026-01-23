«Дети уже в туалет хотят»: огромная пробка парализовала движение на трассе М-11

Многокилометровая пробка в сторону области образовалась на трассе М-11 «Нева». Автомобили стоят без движения уже 40 минут, сообщает «Осторожно, Москва» .

Люди застряли в огромной пробке. В некоторых машинах есть дети. Одна из водителей рассказала, что забрала школьников с занятий, но никак не может добраться до дома.

«Они уже в туалет хотят, есть хотят. А мы даже тут дойти не сможем до дома», — рассказала женщина.

Ранее огромная пробка образовалась на Ленинградском шоссе в столице. Водители бросали машины и шли пешком. Позже ситуацию исправили и открыли движение.

