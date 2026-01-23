Водители бросают машины и идут пешком из-за пробки на Ленинградском шоссе
Фото - © Telegram/Осторожно, Москва
Огромная пробка образовалась на Ленинградском шоссе в столице. Водители оставляют машины и идут пешком, сообщает «Осторожно, Москва».
Автолюбители стоят в пробке уже два часа. Въезды тоже перекрыты.
Некоторые водители не выдерживают — они выходят из машин и идут пешком. Очевидцы запечатлели, как несколько людей оставили свои автомобили прямо на дороге, а сами ушли.
«Стоим в пробке на Ленинградке в районе метро „Аэропорт“ в сторону центра более двух часов, ничего не двигается», — жалуются люди.
Ранее столичный Дептранс попросил москвичей пользоваться в пятницу общественным транспортом. В течение дня проезд может быть закрыт на некоторых участках мегаполиса.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.