Водители бросают машины и идут пешком из-за пробки на Ленинградском шоссе

Огромная пробка образовалась на Ленинградском шоссе в столице. Водители оставляют машины и идут пешком, сообщает «Осторожно, Москва» .

Автолюбители стоят в пробке уже два часа. Въезды тоже перекрыты.

Некоторые водители не выдерживают — они выходят из машин и идут пешком. Очевидцы запечатлели, как несколько людей оставили свои автомобили прямо на дороге, а сами ушли.

«Стоим в пробке на Ленинградке в районе метро „Аэропорт“ в сторону центра более двух часов, ничего не двигается», — жалуются люди.

Ранее столичный Дептранс попросил москвичей пользоваться в пятницу общественным транспортом. В течение дня проезд может быть закрыт на некоторых участках мегаполиса.

