Сотни людей мерзнут в ожидании автобусов возле метро «Котельники» в Москве

Циклон «Валли» принес мощнейший снегопад в Москву, а вместе с ним круглосуточную работу для коммунальщиков, а также трудности для автомобилистов и пешеходов. Из-за обильных осадков на дороге некоторые автобусы застревают в снегу и провоцируют образование огромных очередей на остановках. Одна из таких появилась у станции метро «Котельники», сообщает «ДТП и ЧП МОСКВА и МО» .

На опубликованных кадрах видно, что сотни людей толпятся в районе остановки в ожидании общественного транспорта. Судя по ролику, обстановка в стихийной очереди напряженная. Люди конфликтуют из-за мест в автобусах, которые приходят с опозданием.

«Что вы лезете? В смысле, что раньше не сказали? Ты не видишь всю очередь?» — ругался мужчина за кадром с кем-то из толпы за место в автобусе.

На видео видно, что в момент съемки на остановке было всего два автобуса, которые не способны вместить всех людей, кто стремился уехать домой от метро.

Ранее власти Москвы сообщили, что коммунальщики будут работать в круглосуточном режиме, чтобы освободить пешеходные зоны и проезжие части от осадков как можно скорее. В городе также работают все пункты для плавления снега.

