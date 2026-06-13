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МЧС предупредило о грозе, граде и порывистом ветре в Москве

С 9 до 21 часа субботы в Москве прогнозируются кратковременный дождь, местами ливень, гроза, град, усиление ветра при грозе с порывами до 17 м/с, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС РФ.

Водителям посоветовали в непогоду за рулем значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от других автомобилей. Еще следует избегать внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений. Машину лучше парковать подальше от деревьев.

Пешеходам на улице нужно обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не стоит укрываться от непогоды под деревьями.

Также нельзя оставлять детей без присмотра. Горожанам рекомендовали быть внимательными и осторожными.

В столице объявили «оранжевый» уровень опасности погоды, а в Московской области действует «желтый» уровень.

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