Со спецэффектами: видео, как электричка едет в Москву сквозь ледяной дождь

сегодня в 09:24

Появилось видео искрящейся из-за ледяного дождя электрички по пути в Москву

« МК: срочные новости » опубликовал видео, на котором электричка едет в Москву сквозь ледяной дождь. Из-за контакта с заледеневшими проводами возникают искры.

Людям, живущим за пределами Москвы, порекомендовали закладывать на путь минимум час времени.

Из-за ледяного дождя утром 24 ноября случился крупный сбой движения электричек на Московских центральных диаметрах (МЦД). В пути задерживались поезда Савеловского направления МЖД и МЦД-1 к Москве.

Последствия ледяного дождя в Мосузле устраняют. Ранее специалисты успешно восстановили движение поездов на участке Лобня – Бескудниково Савеловского направления МЖД по обоим путям.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.