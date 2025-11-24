Крупный сбой движения электричек на МЦД в Москве произошел из-за ледяного дождя

Из-за ледяного дождя случился крупный сбой движения электричек на Московских центральных диаметрах. Во время соприкосновения транспортного средства с проводами появлялись искры, сообщает « Москва с огоньком ».

Пресс-служба Московской железной дороги отметила, что из-за плохой погоды и ледяного дождя МЖД перевели на усиленный режим функционирования. На линиях Мосузла задействована специальная техника, среди которой 24 локомотива с вибропантографами, особые установки для очистки контактной сети от гололеда.

На некоторых подстанциях функционируют схемы профилактического подогрева контактной подвески.

Из-за плохой погоды на участке Лобня-Бескудниково поезда двигаются по одному пути в реверсивном режиме. Из-за этого в пути задерживаются поезда Савеловского направления и МЦД-1 по направлению к Москве, области.

На иных радиальных направлениях движение есть, но с небольшим отклонением от графика. Его собираются стабилизировать в ближайшее время, сформирован оперативный штаб.

