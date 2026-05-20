Россиян предупредили об опасности аллергии на березу

Кандидат медицинских наук, иммунолог-аллерголог Надежда Логина рассказала, что аллергия на пыльцу березы может прогрессировать и приводить к перекрестной пищевой реакции, но при правильном лечении излечима.

По словам Надежды Логиной, симптомы поллиноза часто напоминают ОРВИ: заложенность носа, обильные выделения, зуд глаз, чихание и кашель. В тяжелых случаях развивается сезонная бронхиальная астма.

«Антигистаминные препараты лишь снимают проявления симптомов, уменьшают их активность, а не обладают радикальным лечебным действием. И аллергия поэтому может из сезона в сезон прогрессировать, расширяться спектр аллергенов, присоединяется так называемая перекрестная пищевая аллергия. Дело в том, что плоды растений и пыльца имеют схожие аминокислоты. При повышенной чувствительности присоединившейся аллергии на фрукты, овощи проявляются круглый год. И это уже не связано никаким образом с сезоном цветения», — предупредила Надежда Логина в эфире радио Sputnik.

Врач отметила, что современная медицина позволяет точно диагностировать аллергию.

«Главное — аллергия, в том числе и на пыльцу растений, радикально излечима. Нужно не просто снимать симптомы, то, что делают большинство пациентов: заглянут в интернет и идет в аптеку просить противоаллергические препараты, а нужно прийти к аллергологу, выяснить причину заболевания и радикально полечить. Широко известна аллерген-специфическая иммунотерапия, которая применяется во всем мире. Это лечение аллерговакцинами — препаратами, которые содержат маленькие дозы пыльцы растений, постепенно эта доза повышается и организм, его иммунная система как бы приучается бороться с этим заболеванием», — рекомендовала Надежда Логина.

