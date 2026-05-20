Силы ПВО сбили еще один вражеский дрон на подлете к Москве
Еще один украинский беспилотник был сбит средствами ПВО на подлете к российской столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник в своем канале в мессенджере MAX.
В среду утром силами противовоздушной обороны Минобороны перехватили украинский БПЛА, летевший на Москву.
Согласно данным оборонного ведомства, минувшей ночью над регионами и морями РФ уничтожили 273 БПЛА противника самолетного типа.
