сегодня в 08:24

Движение поездов на участке Лобня — Бескудниково восстановили на обоих путях

Специалисты успешно восстановили движение поездов на участке Лобня – Бескудниково Савеловского направления МЖД по обоим путям. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Поезда МЦД-1 и дальних маршрутов Савеловского направления курсируют с более длинным интервалом. Последствия ледяного дождя в Мосузле устраняют.

Поезда радиальных направлений МЖД собираются ввести в график. Московская железная дорога приносит извинения пассажирам за неудобства.

Утром 24 ноября произошел крупный сбой движения электричек на МЦД. Из-за ледяного дождя во время контакта поездов с проводами появлялись искры.

На фоне непогоды некоторые поезда Савеловского направления и МЦД-1 задерживались. На участке Лобня-Бескудниково электрички и вовсе ездили по одному пути в реверсивном режиме.

