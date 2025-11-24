Движение поездов на участке Лобня — Бескудниково восстановили на обоих путях
Специалисты успешно восстановили движение поездов на участке Лобня – Бескудниково Савеловского направления МЖД по обоим путям. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги.
Поезда МЦД-1 и дальних маршрутов Савеловского направления курсируют с более длинным интервалом. Последствия ледяного дождя в Мосузле устраняют.
Поезда радиальных направлений МЖД собираются ввести в график. Московская железная дорога приносит извинения пассажирам за неудобства.
Утром 24 ноября произошел крупный сбой движения электричек на МЦД. Из-за ледяного дождя во время контакта поездов с проводами появлялись искры.
На фоне непогоды некоторые поезда Савеловского направления и МЦД-1 задерживались. На участке Лобня-Бескудниково электрички и вовсе ездили по одному пути в реверсивном режиме.
