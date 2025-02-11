Сняты временные ограничения на работу аэропортов Казани, Саратова и Ульяновска
В аэропортах Казани, Саратова и Ульяновска в 08:30 во вторник были сняты ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
Ограничения вводились рано утром во вторник в четырех аэропортах. Речь идет о Казани, Саратове, Кирове и Ульяновске.
Кореняко пояснил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских лайнеров. За это время на запасном аэродроме приземлился один самолет, который летел в Казань.
Он уточнил, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэродромов приняли все необходимые меры, чтобы обеспечить на территории безопасность полетов.
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