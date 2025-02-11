Аэропорты Казани, Кирова, Ульяновска и Саратова временно закрыты

Введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропортах четырех российских городов: Казани, Кирова, Ульяновска и Саратова, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Он уточнил, что данное решение принято для обеспечения безопасности полетов гражданских лайнеров. Ограничения ввели рано утром во вторник.

По словам Кореняко, экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы воздушных гаваней принимают все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Ранее аэропорт Волгограда в целях обеспечения безопасности пассажиров приостанавливал работу.