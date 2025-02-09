Аэропорт Волгограда временно не принимает и не отправляет рейсы

Аэропорт Волгограда в целях обеспечения безопасности пассажиров приостановил работу, сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Временные ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов воздушных судов. В настоящее время аэропорт не отправляет рейсы и не принимает прибывающие самолеты. Деятельность воздушной гавани приостановлена.

Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и другие службы аэропорта делают все возможное, чтобы обеспечить безопасность. Причина приостановки работы воздушной гавани не уточняется.

Ранее власти Волгоградской области запретили местным жителям фото-, видео- и киносъемку последствий атаки беспилотников, работы средств ПВО и мест дислокации бойцов Вооруженных сил РФ.