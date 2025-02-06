Волгоградцам запретили снимать последствия прилета БПЛА и работу ПВО

Власти Волгоградской области запретили фото-, видео- и киносъемку последствий атаки беспилотников, работы средств противовоздушной обороны (ПВО) и расположение подразделений Вооруженных сил РФ с последующей публикацией в интернете, сообщает пресс-служба правительства региона.

Также к ответственности за публикацию подобных материалов в Сети могут привлечь не только жителей Волгоградской области, но и СМИ.

При этом информация о том, какие санкции последуют за нарушение, не приводится.

В пресс-службе добавили, что аналогичные меры уже действуют в Петербурге, Курской, Тульской и Калужской областях, а также других российских регионах.

Накануне вечером волгоградский аэропорт временно приостановил работу для обеспечения безопасности полетов. При этом причина приостановки работы воздушной гавани не уточняется.