Аэропорт Волгограда временно не принимает и не отправляет рейсы
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Аэропорт Волгограда в целях обеспечения безопасности пассажиров приостановил работу в 21:38 по московскому времени, сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
Временные ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов воздушных судов. В настоящее время аэропорт Волгограда не отправляет рейсы и не принимает прибывающие самолеты. Деятельность воздушной гавани приостановлена.
Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и другие службы аэропорта делают все возможное, чтобы обеспечить безопасность. Причина приостановки работы воздушной гавани не уточняется.
Ранее аналогичные меры предпринимали в период, когда Вооруженные силы Украины пытались атаковать российские регионы.