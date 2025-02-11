ПВО перехватила 40 украинских дронов над Россией за ночь

Минувшей ночью над пятью российскими регионами было уничтожено 40 беспилотников ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Их ликвидировали с помощью дежурных средств ПВО.

18 БпЛА перехватили над Саратовской областью, 13 — над Ростовской областью, шесть — над Брянской областью, два — над Волгоградской областью, один — над Белгородской областью.

Ранее обломки дрона противника упали на частный дом в поселке Афипский в Краснодарском крае, где находилась беременная. Женщину госпитализировали.