Беспилотник ВСУ упал на дом беременной в Краснодарском крае
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Обломки украинского дрона упали на частный дом в поселке Афипский в Краснодарском крае, где находилась беременная, сообщает SHOT.
32-летняя женщина должна была родить в ближайшее время. Пациентку экстренно доставили в больницу в станице Северская. Там медики будут наблюдать за состоянием беременной.
В результате ЧП в доме загорелась газовая труба. Был поврежден фасад здания. В ближайшее время его восстановят.
Прошлой ночью над шестью регионами РФ уничтожили 15 дронов ВСУ. Из них 7 аппаратов сбили над Краснодарским краем.