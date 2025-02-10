Беспилотник ВСУ упал на дом беременной в Краснодарском крае

Обломки украинского дрона упали на частный дом в поселке Афипский в Краснодарском крае, где находилась беременная, сообщает SHOT .

32-летняя женщина должна была родить в ближайшее время. Пациентку экстренно доставили в больницу в станице Северская. Там медики будут наблюдать за состоянием беременной.

В результате ЧП в доме загорелась газовая труба. Был поврежден фасад здания. В ближайшее время его восстановят.

Прошлой ночью над шестью регионами РФ уничтожили 15 дронов ВСУ. Из них 7 аппаратов сбили над Краснодарским краем.