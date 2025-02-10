15 украинских беспилотников ликвидировали в РФ за ночь

Аппараты перехватили с помощью дежурных средств ПВО.

Семь БПЛА уничтожили над Краснодарским краем, три — над Брянской областью, два — над Ростовской областью, по одному — над Белгородской, Курской областями и Крымом.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что над регионом сбили три беспилотника. Пострадавших в инцидентах нет.