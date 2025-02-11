Сняты временные ограничения на работу аэропорта Кирова
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В воздушной гавани Кирова в 09:30 во вторник сняли ограничения на прием и выпуск гражданских самолетов, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
По его словам, данные ограничения вводились, чтобы обеспечить безопасность полетов гражданских воздушных судов.
Ограничения вводились рано утром во вторник в четырех аэропортах. Речь идет о Казани, Саратове, Кирове и Ульяновске.
Затем утром ограничения сняли в Казани, Саратове и Ульяновске.
Минувшей ночью над 5 российскими регионами было уничтожено 40 беспилотников ВСУ. Их ликвидировали с помощью дежурных средств ПВО.