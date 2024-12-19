сегодня в 16:17

Ситуация на дорогах в Москве оценивается в 7 баллов в четверг

В четверг на дорогах столицы образовались заторы в 7 баллов из 10 возможных, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы .

Интенсивное движение фиксируется на внешней стороне ТТК от Савеловской до Хорошевской эстакады, некоторых участках внешней стороны МКАД, внутренней стороне Садового кольца.

Свободно можно проехать в оба направления на проспекте Маршала Жукова, по Ленинградскому шоссе, на МКАД в районе Каширского шоссе. Средняя скорость движения транспорта в мегаполисе составляет 28 км/ч.

Автолюбителям посоветовали пользоваться городским транспортом. Прогнозируется, что движение наладится после 20:00. Пробки возникли в связи с погодными условиями и увеличением числа машин в предновогодние дни.

В четверг температура в Московском регионе опустилась до минус 20 градусов. 19 декабря останется самым холодным днем первого зимнего месяца. Также в четверг ожидаются местами гололед и гололедица.