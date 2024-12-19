Никольские морозы: температура в Московском регионе опустилась до -20 градусов

сегодня в 09:50

В Подмосковье и столице зафиксировали первые с начала зимы 20-градусные морозы. В Клину температура опустилась до отметки 21,5 градуса ниже нуля, сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В Талдоме и Солнечногорске было 21,1 градуса мороза.

В столичном районе Бутово зафиксировали температуру 18,5 градусов ниже нуля. В Новой Москве, в Михайловском было 20,4 градуса мороза.

«Сегодняшний день останется самым холодным днем декабря, и таких морозов до конца года больше не будет», — добавил Леус в своем Telegram-канале.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец предупреждал о Никольских морозах в Московском регионе. Однако к концу недели станет теплее.