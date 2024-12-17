Никольские морозы до -18 градусов ударят в Московском регионе

Никольские морозы до минус 18 градусов ожидаются в Московском регионе в середине недели. Такой холод бывает раз в 5 лет, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале .

Во вторник вечером в Москве столбики термометра покажут слабый «минус». На дорогах местами будет гололедица. Толщина слоя льда составит 2-5 мм. В ночь на 18 декабря морозы окрепнут до минус 7 — минус 12 градусов. Такие показатели соответствуют температуре января. Днем в среду температура составит около минус 10 градусов.

В ночь на четверг ударят Никольские морозы. Так, в Москве будет минус 14 — минус 16 градусов, что на 7 градусов ниже многолетней нормы. В Подмосковье температура составит минус 13 — минус 18 градусов. Днем в четверг ожидаются снегопады, а столбики термометра покажут 7-9 градусов мороза.

Синоптик отметил, что морозы в Москве ниже минус 15 градусов на 19 декабря случаются в среднем не чаще одного раза в 5 лет. В последний раз в этот день они наблюдались в столице 12 лет назад, когда было минус 18,8 градусов.

Однако к концу недели станет теплее. В ночь на пятницу температура повысится до 0 –минус 5 градусов, а днем будет до плюс 3 градусов, прогнозируется мокрый снег и дождь. В субботу будет около 0 градусов, в воскресенье — от 0 до минус 3 градусов, ожидается гололедица. Снежный покров к Новому году сохранится, однако он «сдуется» до 10 см.

Ранее синоптик рассказала, какая погода ожидается в Москве в канун Нового года. По ее словам, ожидается похолодание до минус 10 градусов.