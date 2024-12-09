Синоптик рассказала, какая погода ожидается в Москве в канун Нового года

Синоптик Позднякова: в канун Нового года в Москве подморозит до -10 градусов

Согласно проведенным 9 декабря расчетам, в преддверии Нового года в Москве ожидается похолодание до минус 10 градусов, сообщила главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«И в гости на празднование Нового года москвичи скорее всего пойдут по свежему, хрустящему на морозце снежку», — написала Позднякова в Telegram-канале.

Она подчеркнула, что в текущем году декабрьская погода отличается своей неустойчивостью: кратковременные периоды оттепели чередуются с резким похолоданием.

Синоптик добавила, что до конца последнего зимнего месяца ожидается еще 3 морозных периода: в ближайшие выходные температура воздуха в тыловой части циклона снизится до минус 10 градусов. Следующая морозная волна ожидается на выходные 21–22 декабря.