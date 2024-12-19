Гидрометцентр РФ: снег и гололед ждут жителей Московского региона 19 декабря

Днем в четверг в Москве и области будет от 10 до 8 градусов ниже нуля. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ .

В четверг ожидается облачная погода. Во второй половине для пойдет небольшой снег. Местами гололед и гололедица. Ветер южный от 7 до 12 метров в секунду.

Ночью 19 декабря будет от пяти до трех градусов ниже нуля. Ожидается облачная погода, снег, гололед и гололедица. Ветер южный от 7 до 12 метров в секунду.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сказал, что Подмосковье ждут аномальные морозы. Температура воздуха будет на пять-шесть градусов ниже, чем была в этот период в другие годы.