Аномальные морозы придут в Подмосковье и другие регионы

Вильфанд предупредил об аномальных морозах в Подмосковье и других регионах РФ

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что в некоторых регионах страны прогнозируется аномально холодная погода с температурой на 6-17 градусов ниже нормы. По словам синоптика, крепкие морозы придут на Урал и в регионы Северо-Западного (СЗФО) и Центрального федеральных округов (ЦФО), сообщает «Интерфакс» .

В регионах ЦФО 18–19 декабря ожидается температура ниже нормы на 5-6 градусов. В Московской, Владимирской, Ивановской, Тверской и Ярославской областях будет на 6-9 градусов холоднее среднестатистических значений (минус 15-21 градусов). Крепкий мороз придет и на Урал — в Ямало-Ненецком автономном округе столбики термометров опустятся до минус 28-32 градусов, что на 7-9 градусов ниже нормы.

«Аномалии очень заметные в СЗФО с 18 по 20 декабря», — предупредил синоптик.

По словам Вильфанда, резкий холод придет и в Ленинградскую область — на восточной части региона ожидается до минус 22 градусов, что на 8-14 градусов ниже нормы.

Однако тепловая аномалия сохранится на западе Якутии и в центре Красноярского края, где ожидается на 8-12 градусов выше нормы.