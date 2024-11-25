сегодня в 13:16

SHOT: пилот рухнувшего в Вильнюсе самолета не сбросил скорость

Пилот самолета Boeing-737 DHL, рухнувшего на жилой дом в литовском Вильнюсе, не сбросил скорость при снижении, хотя этого требовала инструкция, сообщает SHOT .

Воздушное судно опустилось значительно ниже заданной траектории полета. При этом скорость самолета составила 277 км/ч.

Борт летел слишком быстро на очень маленькой высоте в 200 метров. При этом посадить самолет или набрать высоту в таких условиях не представлялось возможным.

Сейчас правоохранители проверяют версию, что пилоту воздушного судна могло стать плохо. Из-за этого он вовремя не снизил скорость.

Грузовой самолет рухнул на жилой дом в Вильнюсе утром 25 ноября. В результате погиб один человек, который был на борту.

Ранее была выдвинута версия, что авиакатастрофа могла произойти из-за взрыва груза. Известно, что на самолете находились аккумуляторы.