Взрыв аккумуляторов мог привести к крушению грузового самолета в Вильнюсе
Mash: взрыв груза мог стать причиной крушения грузового самолета DHL в Вильнюсе
Фото - © Alexei Tavix / Фотобанк Лори
Авиакатастрофа с грузовым самолетом логистического гиганта DHL могла произойти из-за взрыва груза. На воздушном судне находились аккумуляторы, сообщает Mash.
Незадолго до крушения, очевидцы заметили вспышку в небе. Именно аккумуляторные батареи могли взорваться прямо во время полета.
Крушение грузового самолета DHL произошло в литовском Вильнюсе. Воздушное судно упало на двухэтажный дом и загорелось. Внутри было четыре человека, среди которых два сотрудника и два пилота.
Ранее стало известно, что из самолета достали пилотов. Оба живы, однако погиб один член экипажа.