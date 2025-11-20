Схема «через Беларусь»: исчезает последняя лазейка обхода повышенного утильсбора

Федеральная таможенная служба (ФТС) может прикрыть схему «через Беларусь» — это последняя лазейка обхода повышенного утильсбора на ввозимые в Россию автомобили. Неизвестно, безопасна ли эта схема, сообщает Baza .

Схема заключается в покупке машины до трех лет, чтобы в дальнейшем утильсбор был дешевле. Самый рискованный момент — растаможка в Белоруссии со скидкой в 50%. Для этого нужно найти местного жителя-льготника, например, инвалида или многодетного родителя, а затем зарегистрировать транспорт на этого человека.

Далее все по плану — автомобиль ввозят в Россию и оплачивают коммерческий утильсбор. Однако владелец все равно выигрывает в деньгах за счет той самой «льготной растаможки». Эта схема позволяет сэкономить 20–30% оплаты по сравнению с покупкой машины, завозимой напрямую.

Многие эксперты уверены, что в скором времени ФТС эту «лавочку» прикроет, как было с «армянской схемой завоза» в 2020 году, когда авто оформляли на граждан Армении. Что касается схемы в Белоруссии, по мнению специалистов, она либо изживет себя, ведь количество льготников не бесконечное, либо будет закрыта ФТС.

С 1 по 12 ноября текущего года таможенники на пунктах пропуска Дальнего Востока оформили 4477 автомобилей из Китая. Это в 3,5 раза больше аналогичного показателя 2024 года и на 25% больше, чем за весь ноябрь прошлого года.

