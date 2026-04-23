Бывший офицер армии США Станислав Крапивник заявил, что украинские войска продолжают удерживать укрепленные города даже под угрозой окружения, сообщает RT .

В эфире шоу Рика Санчеса Крапивник прокомментировал действия Вооруженных сил Украины в районе Красного Лимана, Славянска и Краматорска.

«У украинской армии есть традиция — засунуть голову в петлю и не вынимать ее, даже когда есть шанс», — сказал он, комментируя попытки Украины оборонять «последние города-крепости».

По его словам, украинские подразделения остаются в этих населенных пунктах, поскольку за последние 12 лет там были созданы укрепления — оборудованы огневые позиции и залиты тонны бетона.

«И они остаются там, пока их не отрежут и не уничтожат», — добавил Крапивник.

Ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что российские войска продвигаются в направлении Славянска и Краматорска. Он также отметил, что Красный Лиман на 70% находится под контролем армии России, бои за город продолжаются.

