Пассажиры Мострансавто в Подмосковье совершили 153 млн поездок

С начала 2026 года жители и гости Подмосковья совершили более 153 млн поездок на автобусах Мострансавто. В апреле среднесуточный пассажиропоток в будние дни достигает 2 млн операций, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Свыше 70 млн поездок с начала года пассажиры оплатили социальными картами жителя Подмосковья и москвича. Банковскими картами зарегистрировано более 51 млн трансакций. Еще свыше 31 млн оплат обеспечили транспортные карты «Стрелка» и «Тройка», что подтверждает востребованность безналичных способов расчета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.