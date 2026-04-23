Суд арестовал петербуржца за стрельбу из арбалета по детсаду

Петербуржцев выстрелил четыре раза по окнам детсада № 109

В Петербурге суд арестовал мужчину, который из квартиры на Дунайском проспекте выстрелил из арбалета по окнам детского сада № 109. Об этом сообщает «Бриф24» .

По данным объединенной пресс-службы судов города, мужчина четыре раза выстрелил из арбалета в сторону здания детского сада. Стрелы повредили стекла.

Как установили в суде, стрелявший находился в своей квартире на Дунайском проспекте. Свои действия он объяснил желанием распугать птиц у дома.

В отношении петербуржца возбудили административное дело по статье о мелком хулиганстве. Несмотря на готовность компенсировать ущерб и заменить стекла, суд назначил ему наказание в виде 14 суток административного ареста.

