Суд обязал компанию устранить экологические нарушения в Подольске

Подольский городской суд обязал ООО «ТЭК-2» разработать и согласовать план снижения выбросов для котельных в Подольске. Иск подала межрайонная природоохранная прокуратура на основании данных Минэкологии региона, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Суд удовлетворил требования межрайонной природоохранной прокуратуры об устранении нарушений природоохранного законодательства. Основанием для иска стала информация, представленная Минэкологии Подмосковья. Представители ведомства участвовали в судебном процессе.

Ответчиком выступило ООО «ТЭК-2», обеспечивающее теплоснабжение округа. В конце прошлого года компании передали в эксплуатацию 40 котельных. По закону организация должна была согласовать с министерством план сокращения выбросов в период неблагоприятных метеоусловий, однако в течение полугода этого не сделала.

«Одним из основных экологических требований является согласованный с министерством план сокращения выбросов в период неблагоприятных метеоусловий. Это важно для здоровья людей, находящихся в зоне влияния объектов. Однако компания не обратилась за согласованием», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Представители «ТЭК-2» возражали против иска, указывая, что котельные переданы по концессионному соглашению и общество якобы не является надлежащим ответчиком. Суд отклонил этот довод и обязал компанию в течение полугода разработать и представить на согласование планы по снижению выбросов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что теплообъекты на котельных, трассах и в домах требуют объективного контроля, чтобы ничего не замалчивалось, а все работы реализовывались в соответствии с графиком.

«Мы много и подробно говорили о теплоснабжении — эта программа у нас сегодня активно реализуется. Мы видим, где и какие вопросы требуют особого контроля, особого внимания. Знаю, что и профильное министерство энергетики, и все главы, кто отвечает персонально за проекты, сопровождают их», — сказал Воробьев.