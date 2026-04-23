В Подмосковье работают более 3 тысяч сельских старост

Круглый стол о взаимодействии органов местного самоуправления и местных сообществ прошел в Московской областной думе. Участники обсудили работу старост, ТОСов и общественных палат, а также меры их поддержки, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Председатель комитета по местному самоуправлению Владимир Барсуков сообщил, что в Подмосковье насчитывается 56 муниципальных образований. В 36 из них работают сельские старосты — всего 3 114 человек. В 26 округах действуют 162 территориальных общественных самоуправления. Также функционируют 56 общественных палат, в состав которых входят 12 представителей ТОСов и 39 старост.

Он напомнил, что 20 марта 2026 года был принят федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», где отдельная статья посвящена финансовой поддержке старост и ТОСов.

«В некоторых муниципальных образованиях Подмосковья предусмотрены меры поддержки местных сообществ. Где-то это ежемесячная оплата мобильной связи, а где-то — фиксированные выплаты старостам для полной и частичной компенсации расходов», — отметил Владимир Барсуков.

Исполнительный директор совета муниципальных образований Московской области Николай Ханин представил лучшие практики взаимодействия. По его словам, проект «Выездная администрация на предприятиях» позволил отработать 170 из 200 поступивших вопросов, а общий охват составил 45 тыс. сотрудников. Старосты приняли участие в 16 выездных встречах. Он также отметил востребованность проекта «Выездная диспансеризация», когда врачи проводят обследования жителей на местах.

Руководитель ассоциации старост сельских населенных пунктов Московской области Венера Порядина сообщила, что подписано 26 соглашений с городскими округами о создании первичных отделений. Она предложила повысить статус обращения старосты до уровня коллективного.

Заместитель председателя Общественной палаты Московской области Сергей Леонов добавил, что взаимодействие старост, ТОСов и общественных палат налажено в 16 округах. Он предложил усилить информационную работу, проводить обучающие семинары и организовать регулярные встречи для решения локальных задач. В завершение заседания Владимир Барсуков вручил представителям местных сообществ почетные грамоты комитета.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил глав городских округов, которые проводят выездные администрации. При этом он подчеркнул, что особое значение имеют повторные встречи с жителями.

«Еще раз подчеркну, что это ключевая важная работа по обеспечению перемен, решению проблем в том или ином населенном пункте. А также как следствие — формирование доверия», — сказал Воробьев.