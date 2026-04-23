В Орехово-Зуевском округе строят корпус лицея на 550 мест

Строительство нового корпуса Ликино-Дулевского лицея на 550 мест продолжается в Орехово-Зуевском округе. Подрядчик приступил к устройству фундамента, открыть здание планируют в 2027 году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Новый корпус возводят рядом с действующим зданием лицея и соединят с ним переходом. На площадке работают 35 человек и задействовано пять единиц техники. Строители выполняют устройство фундамента, механизированную планировку территории и прокладывают временные дороги. Также на объекте организуют арматурный цех.

«Объект на 550 мест возводят рядом с действующим зданием и соединят с ним переходом», — сообщил министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский.

Работы ведут по государственной программе Московской области за счет регионального бюджета. Первый корпус лицея, построенный в 1931 году, закрыли в декабре 2023 года из-за аварийного состояния.

В новом здании разместят начальную школу с отдельным спортивным залом, рекреациями и столовой, а также учебные и специализированные кабинеты для основной и старшей школы с современным оборудованием. Корпус обеспечит ученикам современные условия для учебы и отдыха.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.