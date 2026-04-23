Тишковец: 8,5 л воды выльется дождем и снегом на квадратный метр в Москве

Москва в четверг находится в теплом секторе североатлантического циклона. В городе пасмурно, льет дождь, температура — плюс 4,3 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он уточнил, что атмосферное давление понизится до 727,6 мм рт. ст., что на 20 единиц ниже нормы, это рекордное значение, побившее прежний низкий показатель, зафиксированный в 2015 году, когда было 729,5 мм рт. ст.

По словам синоптика, днем в столичном регионе пройдет холодный атмосферный фронт.

«В Москве сохранится облачная погода, временами осадки в виде ливня, во второй половине дня местами вперемешку с мокрым снегом. В осадкомер города попадет до 8,5 л воды на метр квадратный», — сказал Тишковец в эфире @SolovievLive.

Как добавил специалист, ветер прогнозируется порывистый. А атмосферное давление начнет расти и повысится до 732 мм рт. ст., это может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей.

