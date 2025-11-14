Ввоз автомобилей из Китая в Россию вырос в 3,5 раза перед увеличением утильсбора

С 1 по 12 ноября текущего года таможенники на пунктах пропуска Дальнего Востока оформили 4477 автомобилей из Китая. Это в 3,5 раза больше аналогичного показателя 2024 года и на 25% больше, чем за весь ноябрь прошлого года, сообщает URA.RU .

С начала последнего осеннего месяца через пункты пропуска Приморского края в РФ въехало 1007 автовозов. Они привезли 5528 автомобилей, что почти в 4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, на таможне Владивостока наблюдается рост импорта автомобилей морским путем. В октябре 2025 года было обработано 38,5 тыс. машин, что на 32% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С 1 по 12 ноября 2025 года ввезено почти 15,7 тыс. автомобилей.

Ранее стало известно, как дилеры китайских автомобилей решили обходить новый утильсбор в РФ. Новые правила начисления утилизационного сбора заработают с 1 декабря 2025 года.

