Пошли на хитрость: как дилеры китайских авто решили обходить новый утильсбор в РФ
Фото - © Фотобанк Лори
Дилеры авто из КНР обнаружили легальный способ обхода увеличенной ставки утилизационного сбора в России. Так, Chery Arrizo 8 в Китае изготавливают с двигателями мощностью 186 л. с., однако в РФ эти автомобили прибывают с моторами 150 л. с. из-за перепрошивки программного обеспечения, после чего можно будет вернуть изначальную мощность, сообщает Baza.
Более половины дилерских центров в Москве специализируются на изменении ПО Chery, JAC, Geely, Changan и иных китайских брендов. Там можно перепрограммировать машину с, например, 150 до 200 л. с. На дальнейшее использование авто это влияния не окажет.
Чип-тюнинг двигателя используется уже давно. На законодательном уровне поменять мощность машины таким образом можно. Лучше проводить вмешательства у официальных дилеров, чтобы не испортить автомобиль.
Новые правила начисления утилизационного сбора заработают с 1 декабря. Компании по пригону машин уже рассчитывают утильсбор по новым правилам. По старой стоимости привезти авто уже не получится.
