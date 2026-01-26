сегодня в 17:20

Сбой в движении поездов произошел на МЦД-2 из-за срыва стоп-крана

Несколько поездов в сторону Подольска опаздывают из-за срыва стоп-крана, сообщает Telegram-канал «Подслушано электрички Москвы» .

Как рассказал один из пассажиров, электричка № 7303 Нахабино — Подольск остановилась на перегоне Царицыно-Красный строитель, не доехав до пл. Покровское. Перед этим был замечен подозрительный шум под вагоном.

Затем выяснилось, что несколько поездов в сторону Подольска идут с опозданием из-за срыва стоп-крана на станции Царицыно.

Сейчас ЦППК и МЖД принимают меры, чтобы восстановить расписание.

Ранее на перегоне Красный Строитель — Щербинка поезд № 7239 Нахабино — Подольск насмерть сбил человека. Из-за случившегося четыре пригородных электрички прибывали к местам назначения с опозданием.

