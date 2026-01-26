Электрички задерживаются: человек попал под поезд на станции Битца МЦД-2
Фото - © Михаил Воскресенский/РИА Новости
Человек попал под поезд на остановочном пункте Битца МЦД-2 в Ленинском округе. О его состоянии на данный момент ничего не известно, сообщается в Telegram-канале «Электрички Live».
В результате инцидента на МЦД-2 задерживаются несколько поездов, следующих в сторону Подольска. Часть составов проследует по другому пути, остановок на участке Москворечье — Подольск не будет.
«Иволга», под которую угодил гражданин, остановлена на время работы экстренных служб. Иные подробности произошедшего отсутствуют.
Пассажирам напоминают, что железная дорога — зона повышенной опасности, где надо проявлять особую внимательность.
