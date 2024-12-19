Сбой в движении поездов произошел на МЦД-1
Фото - © Медиасток.рф
По техническим причинам изменено расписание поездов на Савеловском, Белорусском направлениях МЖД и на МЦД-1. Поезда по направлению к подмосковной Лобне пока ходят исключительно от Савеловского вокзала, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.
Чтобы пересесть из метрополитена на D1 к Лобне, рекомендуется выбрать альтернативный маршрут. Например, можно пользоваться станциями Лианозово, Окружной и Тимирязевской.
Изменения временные.
На «серой» ветке метро Москвы утром остановили движение от станции «Савеловская» до «Владыкина». Его восстановили уже в 11:31.