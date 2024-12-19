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Движение на «серой» ветке метро Москвы возобновлено в штатном режиме

Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии (9) линии метрополитена Москвы введено в график. Ранее на «серой» ветке останавливалось движение от «Савеловской» до станции «Владыкино», сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

После остановки движения департамент заявлял, что на «серой» ветке поезда следовали в обратном направлении с увеличенными интервалами. До этого там временно увеличивали интервалы движения, объясняя это проверкой состава.

Ранее в подмосковном Красногорске произошли две массовых автоаварии с участием 12 автомобилей. ДТП случились на 22-м и 27-м километре трассы М9 «Балтия».

18 декабря в Новой Москве иномарка Opel въехала в КАМАЗ и столкнулась с Kia. В результате аварии погиб водитель Opel.