Opel въехал в КАМАЗ и столкнулся с Kia в Новой Москве. Водитель погиб
Автомобилист погиб в массовом ДТП в Новой Москве
Смертельное ДТП произошло на 30 километре Киевского шоссе в ТиНАО Москвы по направлению в область. Водитель легковушки Opel въехал в стоящий КАМАЗ, сообщает пресс-служба столичного ГАИ.
Затем автомобиль въехал в Kia. В результате водитель Opel получил сильные травмы. Он умер сразу.
На месте ДТП работают сотрудники ГАИ. Они выясняют обстоятельства произошедшего.
Ранее машина перевернулась после ДТП на юго-западе МКАД.