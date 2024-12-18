Opel въехал в КАМАЗ и столкнулся с Kia в Новой Москве. Водитель погиб

сегодня в 16:30

Автомобилист погиб в массовом ДТП в Новой Москве

Смертельное ДТП произошло на 30 километре Киевского шоссе в ТиНАО Москвы по направлению в область. Водитель легковушки Opel въехал в стоящий КАМАЗ, сообщает пресс-служба столичного ГАИ.