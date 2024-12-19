На «серой» ветке метро Москвы остановилось движение

сегодня в 10:45

На «серой» ветке метрополитена Москвы остановлено движение от станции «Савеловская» до «Владыкино». В обратном направлении составы едут с увеличенными интервалами, следует из сообщения пресс-службы столичного Дептранса.

Ранее на северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии временно увеличивали интервалы движения для проверки состава. Позже движение было остановлено от «Савеловской» до «Владыкино».

Информации о нештатных ситуациях пока не поступало. Прочие детали и обстоятельства устанавливаются.

О возобновлении движения в обычном режиме сообщат дополнительно.