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Самолет Ил-76 доставил из Ливана в Москву 60 россиян

Самолет Ил-76 доставил 60 российских граждан из Ливана в Москву, сообщили в пресс-службе МЧС России .

«Спецборт МЧС России приземлился в Москве с членами семей дипломатических работников, служащих в Ливане», — говорится в сообщении.

Эвакуация проводилась по указанию президента России Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова.

Ранее россиян, находящихся на территории Израиля, попросили покинуть страну, пока такая возможность еще есть. Несколько авиакомпаний продолжают осуществлять рейсы.

Военный эксперт Василий Дандыкин выразил мнение, что Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) ждут серьезные столкновения в Ливане. Он отметил, что, в отличие от сектора Газа Ливан — это суверенное государство, обладающее своей армией и боевым крылом «Хезболлы».