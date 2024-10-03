Россиянам в Израиле рекомендуют покинуть страну коммерческими авиарейсами

Викторов рекомендовал россиянам в Израиле уезжать, пока есть такая возможность

Гражданам России, которые в настоящее время находятся в Израиле, настоятельно рекомендуют покинуть страну коммерческими авиарейсами, пока есть такая возможность, соответствующее заявление в разговоре с ТАСС сделал посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов.

По словам посла, россияне пока еще могут улететь из Израиля, так как ряд авиакомпаний осуществляют рейсы. Как долго будет сохраняться эта возможность, никто не знает.

«Что касается нынешнего крайнего обострения, то мы усиливаем эту рекомендацию (не посещать Израиль — ред.) и предлагаем даже подумать тем гражданам, которые находятся сейчас на территории Израиля, о том, чтобы покинуть эту территорию, пока имеются такие возможности в виде продолжающихся регулярных рейсов, которые осуществляет ряд авиакомпаний, включая израильскую авиакомпанию El Al», — сказал Викторов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на новость о решении Израиля объявить Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша персоной нон грата. Он назвал ситуацию в этой стране крайне напряженной и призвал к сдержанности.