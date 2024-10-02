Песков дал комментарии по поводу провокационного решения Израиля

«Мы видим точку зрения Израиля, которая говорит о том, что Израиль не допускает какой-то роли ООН. Ситуация крайне напряженная в регионе, мы призываем всех к сдержанности», — отметил представитель Кремля.

Обсуждая необходимость реформирования Организации Объединенных Наций, Песков отметил, что для этого требуется полный консенсус, которого, по его словам, в нынешних условиях практически невозможно достичь.

Израиль признал генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша персоной нон грата и запретил ему въезд на свою территорию. Это решение было принято из-за того, что Гутерриш не осудил действия Ирана в отношении еврейского государства.

Вечером 1 октября иранские силы нанесли ракетный удар по военным объектам Израиля. По сообщениям СМИ, произошли взрывы на авиабазах ЦАХАЛ «Неватим» и «Хацерим», а также в местах размещения бронетехники и ПВО. При этом иранская армия использовала лишь небольшую часть своего арсенала — высокотехнологичные ракеты остались на складах. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже заявил, что Иран ждут серьезные последствия за эту атаку.