Ливанцам и израильтянам предрекли «очень жесткие» бои

Военный эксперт Василий Дандыкин выразил мнение, что Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) ждут серьезные столкновения в Ливане. Он отметил, что, в отличие от сектора Газа Ливан — это суверенное государство, обладающее своей армией и боевым крылом «Хезболлы», сообщает NEWS.ru .

«В отличие от Газы Ливан — суверенное государство. У него есть своя армия, а также боевое крыло „Хезболлы“, самое опытное, пожалуй, в арабском мире. Бои будут очень жесткими. Рассчитывать на победу на земле, как это было в воздухе, Израилю не приходится», — поделился аналитик.

Дандыкин предположил, что израильские силы будут продолжать осуществлять набеговые операции и рейды, отступая после выполнения своих задач. Эксперт напомнил, что предыдущая попытка ЦАХАЛ вторгнуться в Ливан привела к значительным потерям для Израиля в числе как военных, так и техники.

Он отметил, что на этот раз Израиль начал с воздушной наступательной операции, которая охватила и Бейрут. Дандыкин добавил, что в результате этой операции практически вся верхушка «Хезболлы» была уничтожена.

Однако ЦАХАЛ будет испытывать намного больше сложностей с «Хезболлой», чем с ХАМАС, убежден специалист. По его словам, «Хезболла» славится множеством опытных военных, и Армию обороны Израиля ждут большие потери.

Дандыкин отметил, что Израиль может инициировать действия, направленные на уменьшение угрозы и ликвидацию влияния Ирана.

Вместе с тем эксперт указал на то, что в Сирии также продолжаются авиаудары. По его мнению, в этом регионе могут быть расположены члены «Хезболлы» и иранские сторонники.